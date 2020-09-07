Синоптики рассказали, когда ждут бабье лето в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице бабье лето может наступить после похолодания, которое начнется с 8 сентября, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Мы плавно приближаемся к осеннему режиму на этой неделе. До этого у нас был антициклон, а сейчас к нам придет похолодание и будет облачно. С завтрашнего дня до воскресенья будет влияние атмосферных фронтов, уже сегодня на Москву надвигается облачная погода", – рассказал Цыганков Агентству "Москва".

По его словам, в понедельник пройдет атмосферный фронт, ожидается дождь, местами возможна гроза.

"Вся неделя пасмурная, дождливая и прохладная. Мы надеемся, что будет потепление еще до конца сентября. На этой неделе будет влияние Арктики, как это влияние уйдет, будем надеяться, что бабье лето придет", – сказал Цыганков.

Также он добавил, что во вторник и среду порывы ветра могут достигать от 12 до 18 метров в секунду.

В ночь на вторник прогнозируется 14–16 градусов, в среду, четверг и пятницу – 10–12 градусов, в субботу – в пределах 4–9 градусов.

Во вторник днем, по его словам, ожидается 17–20 градусов. В среду в дневные часы – 16–18 градусов, в четверг и пятницу примерно так же, в субботу – 14-19 градусов.

"На воскресенье предварительно 15-20 градусов", – уточнил Цыганков.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.

Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.