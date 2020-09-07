Синоптик назвал дату прихода осени в центр Европейской России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стала известна дата прихода осени в центр Европейской России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По данным синоптика, в регионе ожидается значительное изменение погоды. Так, понедельник для жителей центральной России станет последним теплым днем в этом году.
"Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на 7–8", – сообщил Вильфанд.
Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.
"Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь", – пояснил Вильфанд.
Специалист добавил, что самое значительное похолодание ожидает Приволжский федеральный округ. В некоторых местах там уже ожидаются заморозки.
"Летняя погода на юге Европейской территории продолжается, но в Краснодарском крае очень интенсивные осадки и в Ростовской области тоже. <...> Такая ситуация также наблюдается на Черноморском побережье", – заявил синоптик.
При этом на приморском побережье ожидается очередной тайфун. Ветер будет дуть со скоростью свыше 30 метров в секунду, а волны поднимутся до 3–4 метров.
"В Японском море будет штормовая погода – волны 8 метров", – заключил Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 градусов в Москве. Сообщалось, что в понедельник небо над столицей затянут тучи, но погода останется теплой.
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