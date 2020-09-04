В Гидрометцентре предупредили о "невыносимой жаре" в ряде регионов РФ

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В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается "невыносимая жара". Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что на юге европейской части страны температура будет выше климатической нормы на 2–6 градусов.

"На юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области – там 35–37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов", – рассказал Вильфанд.

Жара вскоре придет в Сочи и Симферополь. В этих городах в ближайшие дни прогнозируется до 37 градусов тепла. По словам Вильфанда, такая погода связана с антициклональным режимом на европейской части России.

"На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории – либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы", – пояснил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России. По его данным, антициклон в центре европейской России будет обеспечивать приток холодных масс по периферии страны.