В Гидрометцентре предупредили о "невыносимой жаре" в ряде регионов РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается "невыносимая жара". Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что на юге европейской части страны температура будет выше климатической нормы на 2–6 градусов.
"На юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области – там 35–37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов", – рассказал Вильфанд.
Жара вскоре придет в Сочи и Симферополь. В этих городах в ближайшие дни прогнозируется до 37 градусов тепла. По словам Вильфанда, такая погода связана с антициклональным режимом на европейской части России.
"На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории – либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы", – пояснил метеоролог.
Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России. По его данным, антициклон в центре европейской России будет обеспечивать приток холодных масс по периферии страны.
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