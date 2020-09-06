В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 градусов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Гидрометцентре назвали сроки похолодания на 10 градусов в Москве. Об этом рассказал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".

Синоптик пояснил, что в воскресенье в столичном регионе еще сохранится летняя погода.

"Будет до 25 тепла и солнечно", – сообщил Вильфанд.

В понедельник, 7 сентября, небо над Москвой затянут тучи, но погода останется теплой. Похолодание начнет приходить в столичный регион во вторник.

"Циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди. Температура понизится сразу на 6–7 градусов", – заявил метеоролог.

В среду и четверг сохранится облачная погода. При этом в некоторых районах города ожидаются дожди.

По прогнозу специалиста, начнется постепенное понижение температуры. К пятнице температура составит климатическую норму в 15–16 градусов.

"По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов", – объяснил Вильфанд.

Он добавил, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее. При этом ночью на следующей неделе температура воздуха будет падать до плюс 10 градусов и ниже.

"Мы живем на 55-й параллели, и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам бабье лето. При этом погодному явлению будет предшествовать ненастье.