Синоптики назвали сроки бархатного сезона на курортах России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" на курортах России стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября.
"Там пока еще лето", – сказал синоптик ТАСС. Он также указал, что на российских курортах температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем – около 30 градусов.
В то же время Вильфанд отметил, что возвращение тепла в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшее время не прогнозируется.
"В общем, ждем "бабьего лета", – добавил метеоролог. При этом Вильфанд указал, что москвичей в выходные ожидает солнечная погода без осадков.
"В воскресенье в Москве температура может подняться до 19-20 градусов, но это будет такой небольшой эпизод. Затем опять понижение температуры", – заключил глава Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд рассказал, что "бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.
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