Синоптики назвали сроки бархатного сезона на курортах России

Фото: Depositphotos/Soloviev_andrey

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" на курортах России стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября.

"Там пока еще лето", – сказал синоптик ТАСС. Он также указал, что на российских курортах температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем – около 30 градусов.

В то же время Вильфанд отметил, что возвращение тепла в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшее время не прогнозируется.

"В общем, ждем "бабьего лета", – добавил метеоролог. При этом Вильфанд указал, что москвичей в выходные ожидает солнечная погода без осадков.

"В воскресенье в Москве температура может подняться до 19-20 градусов, но это будет такой небольшой эпизод. Затем опять понижение температуры", – заключил глава Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал, что "бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.