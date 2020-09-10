Столичных водителей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в столичном регионе. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.
"МЧС предупреждает: до 20:00 местами ожидаются порывы ветра до 15–18 метров в секунду. Аккуратнее на дорогах", – предупредили в Дептрансе.
Москвичей предостерегли от парковки под деревьями и рекламными щитами. В ведомстве также посоветовали не пережидать непогоду под шаткими конструкциями.
Кроме того, в департаменте напомнили об экстренном номере 3210, по которому можно передать информацию о пострадавших из-за ветра знаках и светофорах.
Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 10 сентября в Москве, помимо сильного ветра, могут местами пройти дожди. В целом ожидается облачная погода с температурой воздуха в пределах плюс 15–16 градусов.
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 10 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: