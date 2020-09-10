Столичных водителей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в столичном регионе. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

"МЧС предупреждает: до 20:00 местами ожидаются порывы ветра до 15–18 метров в секунду. Аккуратнее на дорогах", – предупредили в Дептрансе.

Москвичей предостерегли от парковки под деревьями и рекламными щитами. В ведомстве также посоветовали не пережидать непогоду под шаткими конструкциями.

Кроме того, в департаменте напомнили об экстренном номере 3210, по которому можно передать информацию о пострадавших из-за ветра знаках и светофорах.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 10 сентября в Москве, помимо сильного ветра, могут местами пройти дожди. В целом ожидается облачная погода с температурой воздуха в пределах плюс 15–16 градусов.