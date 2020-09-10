Жителей столицы предупредили о дожде и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 10 сентября, в столице ожидается пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и низким атмосферным давлением, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Преимущественно облачная погода, временами дожди, выпадет от 3 до 8 миллиметров осадков. Температура воздуха плюс 15–16 в Москве, по области – плюс 13–17", – рассказал Леус РИА Новости.
По его словам, ожидается юго-западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на четверг и пятницу из-за сильного ветра.
"Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 17–18 метров в секунду. Период предупреждения – с 9:00 10 сентября до 21:00 11 сентября", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в Москву может вернуться краткосрочное потепление. Ожидается, что воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Предстоящие погодные условия специалист назвала эпизодом бабьего лета.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра
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