Жителей столицы предупредили о дожде и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 10 сентября, в столице ожидается пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и низким атмосферным давлением, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Преимущественно облачная погода, временами дожди, выпадет от 3 до 8 миллиметров осадков. Температура воздуха плюс 15–16 в Москве, по области – плюс 13–17", – рассказал Леус РИА Новости.

По его словам, ожидается юго-западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на четверг и пятницу из-за сильного ветра.

"Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 17–18 метров в секунду. Период предупреждения – с 9:00 10 сентября до 21:00 11 сентября", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в Москву может вернуться краткосрочное потепление. Ожидается, что воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Предстоящие погодные условия специалист назвала эпизодом бабьего лета.

