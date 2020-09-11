Российские ученые нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ

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Ингаляция гелий-кислородной смесью позволила сократить применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА Новости.

Об этом сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

По его словам, система была апробирована на базе больницы в Коми. Лишь одному из 50 пациентов с коронавирусом после ингаляции потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Черешнев отметил, что вентиляция легких – тяжелая нагрузка на организм, а подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь значительно ее превосходит.

Специалист заключил, что микробиологи усовершенствовали аппараты для ингаляций и сделали раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

В Тверской области ранее спасли пациентку с коронавирусом со 100-процентным поражением легких при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).