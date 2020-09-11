Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 28 млн

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 28 047 828 человек.

Статистику привел университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других открытых источников. По данным университета, скончались 907 377 пациентов.

Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) днем ранее приводила цифру в 27,4 миллиона случаев заражения.

Отмечалось, что умерло от COVID-19 более 894 тысяч человек. В России зарегистрировано 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человек, скончались 18 263.

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.