Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

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Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни <...> Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз", – заявил глава ВОЗ.

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро поставил в пример стратегию шведских властей по борьбе с коронавирусом. Ключом к эффективной победе над COVID-19 он назвал доверие между населением и властями. Набарро напомнил, что страна ввела минимум ограничений, полагаясь на ответственность граждан. По его словам, в Швеции правительство доверилось обществу, а общество – правительству.

Директор института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что вакцинация большей части населения позволит России преодолеть пандемию коронавируса к лету 2021 года. По его словам, если задействовать все имеющиеся мощности, за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 185 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 690 случаев. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 26,7 миллиона случаев коронавируса.

