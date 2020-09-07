Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Об этом сообщает ТАСС.
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни <...> Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз", – заявил глава ВОЗ.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро поставил в пример стратегию шведских властей по борьбе с коронавирусом. Ключом к эффективной победе над COVID-19 он назвал доверие между населением и властями. Набарро напомнил, что страна ввела минимум ограничений, полагаясь на ответственность граждан. По его словам, в Швеции правительство доверилось обществу, а общество – правительству.
Директор института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что вакцинация большей части населения позволит России преодолеть пандемию коронавируса к лету 2021 года. По его словам, если задействовать все имеющиеся мощности, за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
За последние сутки в РФ подтвердили 5 185 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 690 случаев. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 26,7 миллиона случаев коронавируса.
Ситуация с COVID-19 в РФ еще не является спокойной – Мурашко
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