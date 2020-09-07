Ситуация с COVID-19 в РФ еще не является спокойной – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в Российской Федерации успокоилась, пока рано, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано", – отметил Мурашко во время показа на конкурсе "Лидеры России" графика появления новых случаев заболевания COVID-19.

Мурашко ранее сообщал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, сказал министр.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 185 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 690 случаев, на Санкт-Петербург – 196, Московскую область – 166, Ростовскую и Нижегородскую области – по 151.