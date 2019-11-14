"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Серьезно затруднено движение на Третьем транспортном кольце.

Движение по улице Электродной ограничено в сторону шоссе Энтузиастов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.