Врач рассказал о самой опасной обуви зимой

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Врач рассказал, какую обувь не стоит надевать русской зимой. В первую очередь это касается спортивной обуви ‒ холщовых кед, кроссовок и прочих.

Кеды совсем не подходят для холодного времени года. Хотя это кажется очевидным, многие модники все равно продолжают испытывать судьбу и носить легкие кеды даже в мороз. Таким образом они рискуют угробить свое здоровье, заявил заведующий отделением медицинской реабилитации МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой.

"Есть кроссовки утепленные и с зимней подошвой, они подходят для зимы. Если мы говорим о холщовых кедах, то там нога будет переохлаждаться. Многие солдаты во время Первой мировой войны погибли именно из-за того, что у них не было хорошей обуви. На холоде сосуды сужаются, и потом может быть сильное нарушение кровоснабжения нижней конечности", ‒ сказал он в эфире радио Sputnik.

Кеды не подходят для русской зимы не только из-за легкого тряпичного материала. В них также очень тонкая и скользкая подошва. Терновой уточнил, что в холодное время года нужна толстая и рифленая подошва.

"Как определить зимние шины у машины? Есть шины гладкие гоночные, а есть с глубоким рисунком. На ботинках то же самое. На летних туфлях подошва гладкая, а на зимних ботинках – рифленая", ‒ пояснил он.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что употребление сезонных овощей и фруктов в холода поможет поддержать здоровье.

