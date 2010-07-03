СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, сообщает ТАСС.

Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, которые поспособствовали преступлению.

На официальном портале правительства Амурской области сообщается, что корпус колледжа, где произошла перестрелка, был подключен к системе охраны. К началу учебного года система находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. По данным министерства образования и науки области, жалоб от студентов и преподавателей колледжа не поступало.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал разобраться в причинах перестрелки, в результате которой погибли два человека и трое ранены. Он уточнил, что у всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое из них госпитализированы в АОДКБ в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести соответственно.

Первому уже сделали операцию, он находится в реанимации. Второй в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, его состояние компенсированное. В данный момент его оперируют

По словам Орлова, семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь и поддержка.



Два человека погибли в результате стрельбы в колледже Благовещенска – МВД

В настоящее время с другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. Ожидается, что с пятницы образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме. Также в колледже начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. По данным следствия, 19-летний студент устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень. Еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник сразу после убийства покончил с собой. По предварительной информации, все случилось из-за конфликта между студентами. Такую версию высказало МВД. Студента удалили из аудитории за опоздание, после чего он открыл огонь.