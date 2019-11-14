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Происшествия

07:20 (обновлено 14.11.2019 08:42)

СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

происшествия криминал

Студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, есть погибшие

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщает сайт СК.

"По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия", – сообщило ведомство.

В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень. Еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет – пострадали и доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся на операции в больнице.

Злоумышленник после ЧП покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по п. п. "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений").

Видео: телеграм-канал "112"

Погибли два человека, в том числе сам стрелок. По предварительной информации, все случилось из-за конфликта между студентами. Такую версию высказало МВД. По данным ТАСС, студента удалили из аудитории за опоздание, и он решил открыть огонь.

Отмечалось, что в районе учебного заведения очевидцы слышали выстрелы. Район оцепили. На месте сейчас работает полиция и оперативники.

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