Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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Трое пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения. Из них двое госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу, один в тяжелом состоянии. Третий студент сейчас находится в городской больнице Благовещенска, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений.

По данным следствия, 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства и ЖКХ устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного на него охотничьего оружия.

Погиб 19-летний студент колледжа. Еще трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) пострадали. Злоумышленник сразу после убийства покончил с собой.



Студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, есть погибшие

По предварительной информации, все случилось из-за конфликта между студентами. Такую версию высказало МВД.

По информации ТАСС, студента-злоумышленника выгнали из аудитории за опоздание. После этого он решил открыть огонь.

