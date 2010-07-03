В Приамурье окажут помощь родным жертв стрельбы в благовещенском колледже

Власти Приамурья окажут помощь родным жертв стрельбы в благовещенском колледже, сообщили РИА Новости со ссылкой на инстаграм-аккаунт главы региона Василия Орлова.

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", – заявил Орлов.

Ранее в четверг, 14 ноября, один из студентов колледжа в Благовещенске открыл огонь в учебном заведении. В результате инцидента погибло два человека (включая самого стрелка), еще трое были ранены.

По предварительной информации, причиной трагедии стал конфликт между учащимися. Следствие сообщает, что студента, который открыл огонь, удалили из аудитории за опоздание, что спровоцировало юношу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

"По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия", – уточнили в ведомстве.

Следователи планируют проверить систему охраны учебного заведения. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Эксперты оценят действия ответственных сотрудников, а также установят причины произошедшего.