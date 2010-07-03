Криминалисты из Москвы подключились к расследованию стрельбы в колледже

09:26
Фото: amur.info
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже, сообщает ТАСС.
Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они окажут практическую помощь в расследовании преступления, а также посодействуют в сборе доказательств по уголовному делу.
Ранее Бастрыкин поручил проверить систему охраны колледжа. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, которые поспособствовали преступлению.
На официальном портале правительства Амурской области сообщается, что корпус колледжа, где произошла перестрелка, был подключен к системе охраны. К началу учебного года система находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. По данным министерства образования и науки области, жалоб от студентов и преподавателей колледжа не поступало.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время с другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.
Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень. Еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник сразу после убийства покончил с собой.
У всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое из них госпитализированы в АОДКБ в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести соответственно. Первому уже сделали операцию, он находится в реанимации. Второй в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице. В данным момент его оперируют
Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших.
Студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, есть погибшие
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: