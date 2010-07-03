Криминалисты из Москвы подключились к расследованию стрельбы в колледже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже, сообщает ТАСС.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они окажут практическую помощь в расследовании преступления, а также посодействуют в сборе доказательств по уголовному делу.

Ранее Бастрыкин поручил проверить систему охраны колледжа. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, которые поспособствовали преступлению.

На официальном портале правительства Амурской области сообщается, что корпус колледжа, где произошла перестрелка, был подключен к системе охраны. К началу учебного года система находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. По данным министерства образования и науки области, жалоб от студентов и преподавателей колледжа не поступало.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время с другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень. Еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник сразу после убийства покончил с собой.

У всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое из них госпитализированы в АОДКБ в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести соответственно. Первому уже сделали операцию, он находится в реанимации. Второй в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице. В данным момент его оперируют

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших.