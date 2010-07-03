Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую красную рыбу

Подорожавшую красную рыбу можно заменить другими продуктами без вреда для здоровья, рассказал ИА "НСН" доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков.
"Рыба – это белок, и белок также можно получить из других продуктов. Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает", – пояснил специалист.
Отмечается, что много белка содержится в мясе, куриных яйцах, консервированном тунце, куриной грудке.
По словам специалистов, мясо можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль или миндаль.
Ранее сообщалось, что оптовые цены на лосося резко выросли на российском рынке. Причиной стало уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году. По данным Минсельхоза, 16 сентября горбуша подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года.
Стоимость кеты увеличилась на 17% на Дальнем Востоке и на 47% в Центральной России. Сезон добычи лосося начинается с Камчатки и открывается 1 июня. На сегодняшний день добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина. Но основной промысел уже завершился.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.