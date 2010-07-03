Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую красную рыбу

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Подорожавшую красную рыбу можно заменить другими продуктами без вреда для здоровья, рассказал ИА "НСН" доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков.

"Рыба – это белок, и белок также можно получить из других продуктов. Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает", – пояснил специалист.

Отмечается, что много белка содержится в мясе, куриных яйцах, консервированном тунце, куриной грудке.

По словам специалистов, мясо можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль или миндаль.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на лосося резко выросли на российском рынке. Причиной стало уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году. По данным Минсельхоза, 16 сентября горбуша подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Стоимость кеты увеличилась на 17% на Дальнем Востоке и на 47% в Центральной России. Сезон добычи лосося начинается с Камчатки и открывается 1 июня. На сегодняшний день добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина. Но основной промысел уже завершился.

