"Вопрос спорный": суд разрешил родителям отменить онлайн-покупки, совершенные ребенком

В Москве суд встал на сторону родителей, чей полуторагодовалый ребенок случайно купил более 100 товаров в онлайн-магазине с родительского аккаунта. Продавец изначально отказался отменять заказ, требуя оплаты доставки и хранения.

Теперь юристы обсуждают, может ли это решение стать прецедентом для подобных случаев. Не приведет ли оно к тому, что любую неудачную покупку можно будет списать на ребенка? Стоит ли ввести обязательный "период охлаждения" для онлайн-заказов?

