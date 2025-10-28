Форма поиска по сайту

28 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": суд разрешил родителям отменить онлайн-покупки, совершенные ребенком

В Москве суд встал на сторону родителей, чей полуторагодовалый ребенок случайно купил более 100 товаров в онлайн-магазине с родительского аккаунта. Продавец изначально отказался отменять заказ, требуя оплаты доставки и хранения.

Теперь юристы обсуждают, может ли это решение стать прецедентом для подобных случаев. Не приведет ли оно к тому, что любую неудачную покупку можно будет списать на ребенка? Стоит ли ввести обязательный "период охлаждения" для онлайн-заказов?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

