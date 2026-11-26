26 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве в 1993 году
Столичные полицейские задержали Виталия Мешкова, который подозревается в убийстве, совершенном в 1993 году. По данным следствия, он вместе со своим сообщником Анатолием Шевченко убил 33-летнего Михаила Мокроусова в доме на Новопесчанной улице.
Вычислить вероятного убийцу удалось при помощи дактилоскопической экспертизы. Все следы отпечатков пальцев, изъятые десятки лет назад на местах преступлений, внесены в современные электронные базы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".