Москвичка написала заявление в полицию после того, как чуть не потеряла сознание из-за духов. На кадрах, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома на Печорской улице, видно, как молодой человек ходит с пакетами.

По словам пострадавшей, мужчина постучал в ее дверь, представился курьером и распылил на нее парфюм. Девушке стало плохо, и она вытолкала гражданина за дверь, а после уснула.

Подробнее – в программе "Московский патруль".