В Москве задержали таксиста, который за 200 тысяч рублей пообещал освободить женщину от уголовного дела.

Мужчина вез пассажирку, на которую обратили внимание полицейские во время остановки. При досмотре у нее в кармане нашли запрещенные вещества. Таксист предложил спутнику женщины помочь избежать ответственности за 200 тысяч рублей. После получения от него денег он скрылся.

Подробнее – в программе "Московский патруль".