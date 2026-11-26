В Москве силовики задержали мошенников, которые шесть лет обманывали жителей столичного региона, выдавая себя за работников ЖКХ.

Аферисты убеждали граждан в необходимости провести ремонт или заменить оборудование. В случае отказа они угрожали риском аварий. В результате введенные в заблуждение люди подписывали соглашения на выполнение работ, стоимость которых существенно превышала рыночную и составляла до 200 тысяч рублей

Всего задержаны 14 человек, шестеро из которых отправлены под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Подробнее – в программе "Московский патруль".