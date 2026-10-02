"Московский патруль": чемпион мира по стрельбе оспорил изъятие винтовок на таможне

Многократный чемпион России и мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов уже 3 года пытается доказать незаконность изъятия спортивного оборудования во Внуково. Спортсмен утверждает, что винтовки и другое оборудование использовались им для соревнований, а экспертизы показали их износ и неисправность.

В таможенной службе заявили, что Болдов занимается продажей пневматических винтовок через интернет, при этом официально зарегистрированных поставок в базе таможенных органов не зафиксировано.

Подробнее – в программе "Московский патруль".