"Московский патруль": почти 40 тысяч компаний ушли от налогов через фирмы-пустышки

В Москве задержали участников организованной группы, которая с помощью фирм-пустышек помогла почти 40 тысячам компаний незаконно уйти от налогов на общую сумму один триллион рублей.

Силовики провели обыски одновременно в 25 регионах России, вскрывая офисы кувалдами. Преступная схема заключалась в так называемом "бумажном НДС": на бумаге бизнесмены показывали покупку большого количества товаров, хотя реально их не приобретали, что позволяло незаконно снижать налог.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

