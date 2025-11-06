Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября, 12:15

Происшествия

Калужская табачная фабрика уклонилась от налогов в 1 млрд рублей

Фото: depositphotos/Keola

Сотрудники ФСБ выявили факт уклонения Калужской табачной фабрикой от уплаты налогов в размере более чем 1 миллиарда рублей, пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Данный факт выяснился при проведении налоговой проверки. Как уточнили в ведомстве, владельцы предприятия уклонялись от уплаты акциза и производили контрафактную продукцию. В результате были изъяты значительные объемы нелегальных сигарет.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы совместно со следователями и правоохранителями пресекли в трех регионах незаконный оборот табачной продукции на сумму более 560 миллионов рублей. В частности, в Воронежской и Тверской областях была выявлена группа лиц, которая занималась незаконным выпуском табачных изделий в особо крупном размере.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

