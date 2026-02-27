"Московский патруль": в Подмосковье раскрыли ограбление коттеджа с помощью анализа ДНК

В Подмосковье полиция задержала двух мужчин, которые ограбили коттедж, вынеся телевизор, пылесос и другую технику. Злоумышленники оставили на месте преступления биологический след – ключ, покрытый ДНК.

Эксперты-криминалисты установили личность 55-летнего жителя Солнечногорска, ранее судимого за кражи и грабежи, сравнив генетический материал с федеральной базой данных. Подробнее – в программе "Московский патруль".