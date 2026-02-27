Форма поиска по сайту

27 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье раскрыли ограбление коттеджа с помощью анализа ДНК

"Московский патруль": в Подмосковье раскрыли ограбление коттеджа с помощью анализа ДНК

"Московский патруль": в метро двое молодых людей украли у пассажира норковую шапку

"Московский патруль": полиция остановила курьера, который ехал с ребенком по шоссе

"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в покушении на бизнесмена

Появились кадры побега осужденного из здания Таганского суда Москвы

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Автобус столкнулся с грузовиком в Ступинском округе Подмосковья

Создателя финансовой пирамиды Сергея Санникова экстрадировали в Россию

Новости мира: первые вишневые деревья расцвели в Китае

Пожар произошел в доме на севере Москвы

В Подмосковье полиция задержала двух мужчин, которые ограбили коттедж, вынеся телевизор, пылесос и другую технику. Злоумышленники оставили на месте преступления биологический след – ключ, покрытый ДНК.

Эксперты-криминалисты установили личность 55-летнего жителя Солнечногорска, ранее судимого за кражи и грабежи, сравнив генетический материал с федеральной базой данных. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

