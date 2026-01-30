Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест администратора хостела в Балашихе

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест администратора хостела в Балашихе

"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

"Московский патруль": сообщник экс-супругов Чекалиных осужден за вывод денег в ОАЭ

Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

Дело о незаконном увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы за прогул из-за снегопада

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы НИИ из-за снегопада

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

Суд отправил под домашний арест представительницу собственника дома в подмосковной Балашихе, где из-за пожара погибли 4 человека. Фигуранткой дела является администратор незаконного хостела.

На допросе женщина признала свою вину. По данным следствия, подозреваемая сдавала в аренду комнаты иностранцам посуточно, зная о незаконном пребывании граждан в стране. Предварительно, хостел работал на протяжении года. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествияпожарвидеоЕкатерина Лихоманова

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика