"Московский патруль": суд отправил под домашний арест администратора хостела в Балашихе

Суд отправил под домашний арест представительницу собственника дома в подмосковной Балашихе, где из-за пожара погибли 4 человека. Фигуранткой дела является администратор незаконного хостела.

На допросе женщина признала свою вину. По данным следствия, подозреваемая сдавала в аренду комнаты иностранцам посуточно, зная о незаконном пребывании граждан в стране. Предварительно, хостел работал на протяжении года. Подробнее – в программе "Московский патруль".

