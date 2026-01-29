"Московский патруль": количество убийств сократилось в Москве в два раза

В столице становится все безопаснее. По сравнению с 2015 годом, число убийств сократилось в городе в два раза, а грабежей – на 89%. Такую статистику привел начальник главного управления МВД Москвы Олег Баранов, подводя итоги работы столичной полиции за прошлый год.

Существенный вклад в повышение раскрываемости вносит городская система видеонаблюдения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

