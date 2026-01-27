Форма поиска по сайту

27 января, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

Четырехэтажное здание для сотрудников полиции открыли в Щербинке

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми рабочими чатами

ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" в Москве 27 января

"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

"Московский патруль": в 2025 году дружинники выявили почти 5 тыс правонарушений в Москве

Новая волна звонков от мошенников под видом служб доставки началась в Москве

В России обновление приложений с госуслугами может привести к потере денег

Мошенники стали имитировать заботу о москвичах в фальшивых письмах

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Несмотря на плохую видимость на дорогах, многие пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные рейды для предотвращения опасных ситуаций.

27 января сотрудники Госавтоинспекции во время рейда на северо-востоке Москвы выявили 83 нарушителя. Инспекторы проводят с ними профилактические беседы и напоминают, что штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей.

безопасность

