"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Несмотря на плохую видимость на дорогах, многие пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные рейды для предотвращения опасных ситуаций.

27 января сотрудники Госавтоинспекции во время рейда на северо-востоке Москвы выявили 83 нарушителя. Инспекторы проводят с ними профилактические беседы и напоминают, что штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей.

