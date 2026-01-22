"Московский патруль": спасатели МЧС отработали эвакуацию пострадавшего на снегоходе

Спасатели 51-й специализированной пожарно-спасательной части МЧС провели учения по эвакуации "пострадавшего" из труднодоступной снежной местности. На снегоходе, способном проходить глубокие сугробы, они быстро доставили условную заблудившуюся в безопасную зону.

Эта техника незаменима в лесопарковых зонах зимой, когда обычные машины не могут проехать. Например, недавно в Подмосковье снегоходы помогли найти и спасти двоих заблудившихся в лесу мужчин.

Подробнее – в программе "Московский патруль".