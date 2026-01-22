Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": спасатели МЧС отработали эвакуацию пострадавшего на снегоходе

"Московский патруль": спасатели МЧС отработали эвакуацию пострадавшего на снегоходе

Мошенники начали просить школьников и студентов передать им аккаунты в сервисах объявлений

"Московский патруль": воры похитили телефоны из двух столичных магазинов

Столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp

"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

Москвичей призвали не выходить на лед городских водоемов из-за потепления

В России предложили запретить производство и продажу билетов банка приколов

Подмосковные экстремалы катают детей на тюбингах, привязанных к автомобилям

"Московский патруль": тревожная кнопка в авто помогла более миллиона водителей

Спасатели 51-й специализированной пожарно-спасательной части МЧС провели учения по эвакуации "пострадавшего" из труднодоступной снежной местности. На снегоходе, способном проходить глубокие сугробы, они быстро доставили условную заблудившуюся в безопасную зону.

Эта техника незаменима в лесопарковых зонах зимой, когда обычные машины не могут проехать. Например, недавно в Подмосковье снегоходы помогли найти и спасти двоих заблудившихся в лесу мужчин.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика