22 января, 21:35Безопасность
"Московский патруль": спасатели МЧС отработали эвакуацию пострадавшего на снегоходе
Спасатели 51-й специализированной пожарно-спасательной части МЧС провели учения по эвакуации "пострадавшего" из труднодоступной снежной местности. На снегоходе, способном проходить глубокие сугробы, они быстро доставили условную заблудившуюся в безопасную зону.
Эта техника незаменима в лесопарковых зонах зимой, когда обычные машины не могут проехать. Например, недавно в Подмосковье снегоходы помогли найти и спасти двоих заблудившихся в лесу мужчин.
Подробнее – в программе "Московский патруль".