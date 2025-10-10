Форма поиска по сайту

10 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан киллер, убивший директора лицея 23 года назад

"Московский патруль": в Подмосковье задержан киллер, убивший директора лицея 23 года назад

В подмосковных Люберцах был задержан киллер и его пособник за убийство директора лицея. Преступление было совершено 23 года назад.

Убийство Вадима Мениса, директора лицея, в котором учился Юрий Гагарин, заказал криминальный авторитет. Последний погиб в ДТП спустя пять месяцев, однако соучастники преступления скрывались от следствия на протяжении многих лет. Подробнее – в программе "Московский патруль".

