23 сентября, 10:30

Происшествия

Новости регионов: в Красноярске сошел сель и засыпал трехэтажный коттедж

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Новости регионов: две фуры и "Газель" столкнулись в Новосибирской области

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Мэр Москвы: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Телефонные мошенники стали все чаще атаковать детей и молодежь в РФ

В Красноярске в черте города сошел сель. Потоки грязи едва не унесли торговый ларек, а трехэтажный коттедж оказался засыпан землей. Сель снес кирпичный забор, а вода через второй этаж оказалась внутри коттеджа. Хозяин дома оценил ущерб в миллионы рублей.

В Забайкальске жители страдают от нашествия мошек. Насекомые облепили улицы и проникают в глаза и рот, многие вынуждены ходить в масках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

