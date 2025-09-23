Новости регионов: в Красноярске сошел сель и засыпал трехэтажный коттедж

В Красноярске в черте города сошел сель. Потоки грязи едва не унесли торговый ларек, а трехэтажный коттедж оказался засыпан землей. Сель снес кирпичный забор, а вода через второй этаж оказалась внутри коттеджа. Хозяин дома оценил ущерб в миллионы рублей.

В Забайкальске жители страдают от нашествия мошек. Насекомые облепили улицы и проникают в глаза и рот, многие вынуждены ходить в масках.

