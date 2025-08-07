07 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": монтажница задержана за кражу микросхем на 12 млн руб в Москве
В Свиблово 34-летняя сотрудница компании по производству интегральных микросхем украла оборудование, стоимость которого составляет более 12 миллионов рублей. Собственник фирмы обратился в полицию, когда обнаружил пропажу прибора.
Злоумышленница была установлена по камерам видеонаблюдения. В отношении монтажницы возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подробнее – в программе "Московский патруль".