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05 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством ребенку на детской площадке в Звенигороде. Злоумышленница уже задержана.

По предварительным данным, женщина набросилась на девочку, кричала матом и угрожала убийством за то, что ее дочь якобы толкнули во время игры. Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта местной жительницы с несовершеннолетней.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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