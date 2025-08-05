"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством ребенку на детской площадке в Звенигороде. Злоумышленница уже задержана.

По предварительным данным, женщина набросилась на девочку, кричала матом и угрожала убийством за то, что ее дочь якобы толкнули во время игры. Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта местной жительницы с несовершеннолетней.

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