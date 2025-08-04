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04 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Химках задержан подозреваемый по делу о тройном убийстве

"Московский патруль": в Химках задержан подозреваемый по делу о тройном убийстве

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В подмосковных Химках задержан мужчина, которого подозревают в совершении убийства в 2005 году. Тогда житель Кабардино-Балкарии вместе с соучастниками расправился с тремя посетителями московского ресторана.

Скрываясь от наказания, злоумышленник вклеил в чужой паспорт свою фотографию и в течение 20 лет проживал под чужим именем. Он был задержан в конце июня полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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