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22 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": сбивший женщину с коляской автоблогер приговорен к 3 годам колонии

"Московский патруль": сбивший женщину с коляской автоблогер приговорен к 3 годам колонии

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Одинцовский суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева, который в ноябре прошлого года сбил женщину с коляской, к 3 годам колонии. Злоумышленник раскаялся в содеянном только после 5 месяцев в СИЗО. Сразу же после аварии он скрылся с места происшествия.

На заседании Гаджиеву назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, инстанция установила в отношении блогера запрет на управление транспортом сроком на 2,5 года. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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