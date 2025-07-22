"Московский патруль": сбивший женщину с коляской автоблогер приговорен к 3 годам колонии

Одинцовский суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева, который в ноябре прошлого года сбил женщину с коляской, к 3 годам колонии. Злоумышленник раскаялся в содеянном только после 5 месяцев в СИЗО. Сразу же после аварии он скрылся с места происшествия.

На заседании Гаджиеву назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, инстанция установила в отношении блогера запрет на управление транспортом сроком на 2,5 года. Подробнее – в программе "Московский патруль".