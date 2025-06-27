"Московский патруль": студент пришел в академию музыки имени Гнесиных с пистолетом

Молодой человек принес на экзамен в музыкальную академию имени Гнесиных перцовый баллончик, нож и пневматический пистолет. Он смог пройти мимо охраны учебного заведения в кабинет к проректору.

Там парень распылил баллончик и начал угрожать руководителю. Как выяснилось, мотивом стала личная неприязнь к администрации учебного заведения. Вневедомственная охрана задержала его.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

