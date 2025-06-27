Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали банду мошенников

"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали банду мошенников

В Сочи два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал приходить в себя

Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт в Химках

В Химках нашли тело мальчика, выпавшего из катера

Новости регионов: в Южно-Сахалинске спасли собаку, выпавшую из окна многоэтажки

Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста

В Химках возбудили уголовное дело после падения ребенка с катера

В Химках ребенок оказался в воде без спасательного жилета

Самокатчики сбили женщину с коляской в центре Москвы

Сотрудники уголовного розыска задержали банду аферистов, которые несколько лет обманывали столичных пенсионеров. Своим жертвам злоумышленники звонили по телефонам. От имени некой энергокомпании или производителя пластиковых окон они предлагали услуги.

В результате мошенники получили от пенсионеров более чем 1,5 миллиона рублей. Всего полицейские задержали 13 человек. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика