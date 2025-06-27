"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали банду мошенников

Сотрудники уголовного розыска задержали банду аферистов, которые несколько лет обманывали столичных пенсионеров. Своим жертвам злоумышленники звонили по телефонам. От имени некой энергокомпании или производителя пластиковых окон они предлагали услуги.

В результате мошенники получили от пенсионеров более чем 1,5 миллиона рублей. Всего полицейские задержали 13 человек. Подробнее – в программе "Московский патруль".

