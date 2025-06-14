В Москве за день зафиксировали два случая падения детей из окон

Сразу два случая падения детей из окон произошли в Москве за один день. Оба ребенка были доставлены в больницу. Основные причины таких происшествий остаются прежними – невнимательность взрослых и иллюзия безопасности, которую создают москитные сетки.

Дети принимают сетку за прочную преграду, опираются на нее и выпадают вместе с конструкцией. Можно ли собрать такую, которая выдержит хотя бы вес ребенка?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в эфире телеканала Москва 24.