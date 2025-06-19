Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": в Москве определили лучшее звено газодымозащитной службы ЦФО

"Московский патруль": в Москве определили лучшее звено газодымозащитной службы ЦФО

Зарядку электромобилей на закрытых паркингах могут запретить в РФ

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ФНС

Эксперты предупредили о риске ожогов от смартфонов в жару

В России предложили запретить покупку недвижимости за наличные

Код от "Госуслуг" перестал приходить пользователям во время телефонного разговора

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата бесконтактных платежей

В России дропперам может грозить до 6 лет тюрьмы

Корабли Тихоокеанского флота вернулись из дальнего похода во Владивосток

"Московский патруль": профилактические рейды на водоемах прошли в Москве

Сотрудники газодымозащитной службы МЧС из разных регионов России, в том числе из Москвы, приняли участие в масштабных соревнованиях. Сотрудники МЧС поборолись за звание "Лучшее звено газодымозащитной службы Центрального федерального округа".

Командам нужно было провести разведку в задымленных помещениях, а также осуществить поиск и спасение условных пострадавших. В этом году лучшей стала команда Москвы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика