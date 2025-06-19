19 июня, 21:45Безопасность
"Московский патруль": в Москве определили лучшее звено газодымозащитной службы ЦФО
Сотрудники газодымозащитной службы МЧС из разных регионов России, в том числе из Москвы, приняли участие в масштабных соревнованиях. Сотрудники МЧС поборолись за звание "Лучшее звено газодымозащитной службы Центрального федерального округа".
Командам нужно было провести разведку в задымленных помещениях, а также осуществить поиск и спасение условных пострадавших. В этом году лучшей стала команда Москвы. Подробнее – в программе "Московский патруль".