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Новости

20 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал совершившего убийство с расчленением в столице

"Московский патруль": суд арестовал совершившего убийство с расчленением в столице

"Московский патруль": экс-министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

"Московский патруль": блогера Алтуняна заподозрили в распространении порнографии

Экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию отправили под домашний арест

Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении на Юлию Ван

"Московский патруль": суд вынес приговор женщинам, которые обманывали своих ухажеров

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Суд приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах

"Московский патруль": в Мосгорсуде был озвучен приговор участникам Таганской ОПГ

Столичный суд отправил под стражу мужчину, убившего и расчленившего своего арендодателя. По версии следствия, обвиняемый 15 раз ударил топором свою жертву, а потом избавился от тела, чтобы завладеть трехкомнатной квартирой.

При этом ни сам подсудимый, ни его адвокат арест оспаривать не стали. Ожидается, что в СИЗО он пробудет как минимум два месяца.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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