"Московский патруль": суд арестовал совершившего убийство с расчленением в столице

Столичный суд отправил под стражу мужчину, убившего и расчленившего своего арендодателя. По версии следствия, обвиняемый 15 раз ударил топором свою жертву, а потом избавился от тела, чтобы завладеть трехкомнатной квартирой.

При этом ни сам подсудимый, ни его адвокат арест оспаривать не стали. Ожидается, что в СИЗО он пробудет как минимум два месяца.

Подробнее – в программе "Московский патруль".