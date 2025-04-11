Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве арестовал мужчину за взятку полицейским в 1,5 млн руб

"Московский патруль": суд в Москве арестовал мужчину за взятку полицейским в 1,5 млн руб

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Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО вероятного владельца подпольной типографии Илью Фролова по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Как выяснили следователи, мужчина решил заплатить 1,5 миллиона рублей участковому, который обнаружил в его квартире тайных цех. Правоохранители провели обыск и обнаружили имеющие признаки подделки бланки паспортов России и свидетельств о регистрации транспортных средств, а также иностранные регистрационные знаки и документы на автомобили. Злоумышленнику грозит депортация.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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