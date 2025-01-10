"Московский патруль": мошенники обещали пенсионерам выплатить компенсации за лекарства

В столице задержали мошенников, которые обещали пенсионерам выплатить компенсации за лекарства. По версии следствия, в арендованных помещениях они организовали колл-центры, откуда обзванивали пожилых и представлялись сотрудниками госучреждений.

Аферисты сообщали гражданам о необходимости сперва оплатить комиссии, налоговой сбор или страховку. Подробнее – в программе "Московский патруль".