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10 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мошенники обещали пенсионерам выплатить компенсации за лекарства

"Московский патруль": мошенники обещали пенсионерам выплатить компенсации за лекарства

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В столице задержали мошенников, которые обещали пенсионерам выплатить компенсации за лекарства. По версии следствия, в арендованных помещениях они организовали колл-центры, откуда обзванивали пожилых и представлялись сотрудниками госучреждений.

Аферисты сообщали гражданам о необходимости сперва оплатить комиссии, налоговой сбор или страховку. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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