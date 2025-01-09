Неизвестная бросила похожий на торт предмет в экс-министра финансов ФРГ

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Неизвестная женщина бросила предмет, похожий на торт, в бывшего министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, пишет DPA.

Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в городе Грайфсвальд федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Предмет попал прямо в лицо политику, но оказалось, что это был муляж торта с пеной для бритья. Линднер заметил, что сливки были бы лучше.

"Я с гордостью буду носить эти следы борьбы", – сказал он и продолжил речь.

Ранее немецкие полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в помещении машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе Германии. Подозреваемым оказался 52-летний сотрудник компании. Других подробностей произошедшего не приводилось.

