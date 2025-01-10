Новости мира: 600 сотрудников нацгвардии помогут бороться с пожарами в Калифорнии

В Калифорнии около 600 сотрудников нацгвардии будут задействованы для помощи в борьбе с пожарами. Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти. В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

На международном фестивале льда и снега в Харбине слепили 40-метровую русскую Снегурочку. Фестиваль проходит в преддверии зимних Азиатских игр.

В Германии экс-министра финансов Кристиана Линднера атаковали тортом во время предвыборного мероприятия. Политик ответил тем же.

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