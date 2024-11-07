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07 ноября, 21:35

Шоу-бизнес

"Безопасный город": Гарика Сукачева лишили водительских прав

"Безопасный город": Гарика Сукачева лишили водительских прав

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Поэт и рок-музыкант Гарик Сукачев ищет себе водителя. Сам артист за руль в ближайшие полтора года сесть не сможет. Суд лишил его прав.

СМИ пишут, что еще в марте музыканта остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он подышал в трубку алкотестера. Прибор показал, что Гарик Сукачев трезв. Тогда инспекторы предложили ему проехать до ближайшего наркодиспансера, но тот якобы наотрез отказался. В Мещанском суде Москвы Сукачев попытался обжаловать решение мирового судьи, но безуспешно. Его не только лишили прав, но и обязали оплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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