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Новости

04 марта, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": женщина убила племянницу в доме на улице Знаменские Садки

"Рейд 112": женщина убила племянницу в доме на улице Знаменские Садки

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Около 00:55 в полицию позвонила женщина и сообщила, что у себя в квартире по адресу: улица Знаменские Садки, дом 3, корпус 2 она убила свою племянницу. Медики констатировали смерть 43-х летней племянницы. Хозяйка квартиры находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила, что конфликт произошел на бытовой почве.

Около 07:30 на улице Профсоюзной столкнулись 2 автомашины: "Тойота" и "Шкода". От удара у машин серьезные повреждения моторных отсеков. Водители отделались легкими ушибами и от медпомощи отказались.

На Перовской улице произошел пожар. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре на площади 150 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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