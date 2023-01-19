ФСБ возбудила дело против американца за сбор биологических данных

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Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело в сторону американца за сбор биологической информации. Об этом сообщает сайт ФСБ.

Спецслужба возбудила уголовное дело по статье "Шпионаж". По данным ФСБ, гражданин Соединенных Штатов подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике. Это может быть направленно против безопасности РФ, считают в ведомстве.

Других подробностей пока что не назвали. Американцу может грозить до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что на границе РФ и Грузии задержали жителя одного из стран СНГ, причастного к шпионажу в пользу Украины. Он передавал Киеву информацию о местоположении российской военной техники через отправку фото- и видеоматериалов.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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